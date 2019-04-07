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В Центризбиркоме рассказали, где должны состояться официальные дебаты

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 18:31
В Центризбиркоме рассказали, где должны состояться официальные дебаты
Коллаж РБК-Украина

Официальные дебаты кандидатов должны состояться в студии "Суспільного"

Официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко за средства государственного бюджета должны проводиться в студии "Суспільного". Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщила Слипачук, дебаты кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко за средства госбюджета должны состояться в студии "Суспільного" по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42.

"Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК от 5 мая 2014 года № 472, которым установлено место проведения дебатов. Там лишь указан старый адрес на улице Мельникова, которая сейчас - Юрия Ильенко. Но адрес тот же. Это уже помещение общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством", - заявила она.

По словам председателя ЦИК, средства на проведение дебатов за счет государственного бюджета были заложены еще в 2018 году.

"Важной характеристикой этих дебатов является то, что они оплачиваются из средств государственного бюджета, распорядителем которых является ЦИК. Безусловно, эти средства были заложены еще в 2018 году. Это часть избирательного процесса", - подчеркнула Слипачук.

Напомним, ранее председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания провел встречу относительно дебатов между кандидатами перед вторым туром выборов с представителями штаба кандидата в президенты Петра Порошенко.

 

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