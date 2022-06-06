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Зеленский рассказал, есть ли риски повторного вторжения России через Беларусь

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 июня 2022 15:38
Зеленский рассказал, есть ли риски повторного вторжения России через Беларусь Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Сейчас Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси",- сказал он.

Напомним, ранее появилась информация о белорусской военной колонне, которая приблизилась к границе с Волынской областью.

В то же время, по данным украинских военных, белорусская армия массово минирует территории, граничащие с Украиной.

Кроме того, ранее военные рассказали, что пока нет особых рисков наступления российских военных на северные области и Киев.

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