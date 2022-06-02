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Леса, мосты и дороги. Беларусь массово минирует территории на границе с Украиной

Новина українською →
Беларусь, Четверг 02 июня 2022 18:44
Леса, мосты и дороги. Беларусь массово минирует территории на границе с Украиной Фото: в Беларуси минируют территории вдоль границы с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные не замечают особых угроз со стороны Беларуси. Однако "северный сосед" активно минирует территории вдоль украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что белорусские войска усилили контроль на границе с Украиной. Также они минируют лесные и объездные дороги, мосты.

"На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране границы. Одновременно, осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе предупредили, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Напомним, Беларусь сняла с хранения танки и БМП, их могут передать России.

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