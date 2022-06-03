ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 14:26
Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью Фото: Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Колонна белорусской военной техники подошла к границе с Волынской областью. Среди техники в Дрогочине были замечены: 6 БТР и один МАЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По данным издания, сегодня около 11:35 в Кобринском районе, со стороны деревни Борисовка в сторону деревни Дивина проехала колонна, в сопровождении двух машин ГАИ. Затем повернула в Дивину в сторону границы с Украиной.

При этом около 12:45 со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались два БТР и МАЗ, затем за ними колонна из 6 БТР и МАЗа.

Напомним, накануне в Беларуси начали перебрасывать более 50 единиц военной техники из Гродно в Брестскую область.

Ранее сообщалось, что Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана солдатам России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины
NEWS
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине