Зеленський розповів, чи є ризики повторного вторгнення Росії через Білорусь

Ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна .

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про білоруську військову колону, яка наблизилася до кордону з Волинською областю.

Водночас за даними українських військових, Білоруська армія масово мінує території, що межують з Україною.

Крім того, раніше військові розповіли, що поки немає особливих ризиків наступу російських військових на північні області та Київ.