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Зеленський розповів, чи є ризики повторного вторгнення Росії через Білорусь

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 15:38
Зеленський розповів, чи є ризики повторного вторгнення Росії через Білорусь Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про білоруську військову колону, яка наблизилася до кордону з Волинською областю.

Водночас за даними українських військових, Білоруська армія масово мінує території, що межують з Україною.

Крім того, раніше військові розповіли, що поки немає особливих ризиків наступу російських військових на північні області та Київ.

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