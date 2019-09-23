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Зеленский прибыл в США на Генассамблею ООН

Новости » Политика    23.09.2019 - 23:22
Зеленский прибыл в США на Генассамблею ООН
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В рамках визита планируется встреча с Трампом

Президент Украины Водолимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов.

Зеленский прибыл в США на Генассамблею ООН

Ранее сообщалось, что представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 25 сентября.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Соединенные Штаты Америки с 23 по 26 сентября.

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