Зеленский рассказал, ожидает ли изменений в отношениях с Британией после смены премьера
Политика Великобритании в отношении Украины не изменится после отставки премьер-министра Бориса Джонсона.
Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины".
Президент Украины в интервью CNN Вольфу Блицеру в четверг отметил, что наша страна многое получила от сотрудничества с премьер-министром, включая военную поддержку.
Он также отметил, что с нетерпением ждет прямого разговора с Джонсоном, чтобы узнать больше о деталях его отставки.
Напомним, сегодня Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет избран новый лидер.
Джонсон заверил, что Британия продолжит поддерживать Украину.