Зеленский рассказал, ожидает ли изменений в отношениях с Британией после смены премьера

Политика Великобритании в отношении Украины не изменится после отставки премьер-министра Бориса Джонсона .

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины".

Президент Украины в интервью CNN Вольфу Блицеру в четверг отметил, что наша страна многое получила от сотрудничества с премьер-министром, включая военную поддержку.

Он также отметил, что с нетерпением ждет прямого разговора с Джонсоном, чтобы узнать больше о деталях его отставки.