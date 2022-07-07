Зеленський розповів, чи очікує змін у відносинах з Британією після зміни прем'єра
Політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Таку думку висловив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зеленський назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України".
Президент України в інтерв’ю CNN Вольфу Бліцеру в четвер зазначив, що наша країна багато чого отримала від співпраці з прем’єр-міністром, включаючи військову підтримку.
Він також жодав, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.
Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії. Він буде виконувати свої обов'язки доти, доки не буде обрано нового лідера.
Джонсон запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну.