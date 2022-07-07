Зеленський розповів, чи очікує змін у відносинах з Британією після зміни прем'єра

Зеленський назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України".

Президент України в інтерв’ю CNN Вольфу Бліцеру в четвер зазначив, що наша країна багато чого отримала від співпраці з прем’єр-міністром, включаючи військову підтримку.

Він також жодав, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.