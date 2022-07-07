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Джонсон объявил об отставке: что дальше

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Украина, Четверг 07 июля 2022 16:21
Джонсон объявил об отставке: что дальше Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера консерваторов и покинет кресло премьер-министра, когда будет избран новый премьер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Он покидает Downing Street после менее чем трех лет работы, несмотря на то, что получил огромное большинство на всеобщих выборах 2019 года.

После отставки лидера консерваторов начинаются выборы нового лидера партии. Согласно действующих правил, чтобы баллотироваться кандидатам нужна поддержка восьми депутатов-консерваторов.

Как назначается следующий премьер-министр?

Тот, кто победит в конкурсе на лидерство консерваторов, станет лидером партии с наибольшим количеством депутатов в парламенте.

Поэтому королева попросит их сформировать правительство.
Будут общие выборы? Нет.

Когда премьер-министр уходит в отставку, всеобщие выборы не проводятся.

Выборы могут состояться в январе 2025 года, но новый премьер-министр может решить назначить выборы раньше.

Как долго Борис Джонсон будет оставаться у власти?

Господин Джонсон намерен продолжать работать на посту премьер-министра, пока не придет новый лидер.

Это означает, что он останется на посту, пока консерваторы не изберут нового лидера.

В своем заявлении об отставке он сказал, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас, а расписание будет объявлено на следующей неделе".

"И сегодня я назначил Кабинет министров, который будет работать до тех пор, пока не будет избран новый лидер", - пояснил Джонсон.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании объявил о своей отставке. Решение было принято после отставок в правительстве, которые были вызваны из-за скандала с Крисом пинчером.

Ранее издание Bloomberg назвало главных претендентов на пост премьер-министра Британии.

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