Зеленский рассказал, как именно должна закончиться российско-украинская война

Он напомнил, что в этот день украинцы чтят память воинов, которые отдали свои жизни за наше государство.

"Этот день памяти назначен на 29 августа, чтобы напомнить всем о трагических событиях 2014 года - Иловайск. О том, что это война, которая началась с оккупации Россией нашего Крыма и попытки захватить Донбасс, должна закончиться именно там - в освобожденном Крыму, в освобожденных городах Донбасса и выходом наших войск на государственную границу Украины", - отметил президент.

Зеленский выразил уверенность в том, что каждый украинский гражданин понимает, что происходит, за что боремся и чего хотим.

"Украина возвращает свое и будет возвращать - Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, Крым и обязательно всю нашу акваторию Черного и Азовского морей. От Змеиного и до Керченского пролива. Это будет", - подытожил он.