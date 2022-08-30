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Зеленский рассказал, как именно должна закончиться российско-украинская война

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Война, которую Россия развязала против Украины, началась в Крыму и на Донбассе и закончиться именно там. ВСУ должны выйти на государственные границы, которые были утверждены в 1991 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского в понедельник, 29 августа.

Он напомнил, что в этот день украинцы чтят память воинов, которые отдали свои жизни за наше государство.

"Этот день памяти назначен на 29 августа, чтобы напомнить всем о трагических событиях 2014 года - Иловайск. О том, что это война, которая началась с оккупации Россией нашего Крыма и попытки захватить Донбасс, должна закончиться именно там - в освобожденном Крыму, в освобожденных городах Донбасса и выходом наших войск на государственную границу Украины", - отметил президент.

Зеленский выразил уверенность в том, что каждый украинский гражданин понимает, что происходит, за что боремся и чего хотим.

"Украина возвращает свое и будет возвращать - Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, Крым и обязательно всю нашу акваторию Черного и Азовского морей. От Змеиного и до Керченского пролива. Это будет", - подытожил он.

Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон. ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

О ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Деоккупация Херсонской области? Что происходит в регионе сейчас".

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины