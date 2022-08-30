RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розповів, як саме повинна закінчитися російсько-українська війна

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Війна, яку Росія розв'язала проти України, почалася у Криму та на Донбасі й закінчиться саме там. ЗСУ мають вийти на державні кордони, які були затверджені в 1991 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського у понеділок, 29 серпня.

Він нагадав, що у цей день українці вшановують пам'ять воїнів, які віддали свої життя за нашу державу.

"Цей день пам'яті призначений на 29 серпня, щоб нагадати усім про трагічні події 2014 року - про Іловайськ. Про те, що це війна, яка почалася з окупації Росією нашого Криму та намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там - у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу та виходом наших військових на державний кордон України", - зазначив президент.

Зеленський висловив впевненість у тому, що кожен український громадянин розуміє, що відбувається, за що боремося та чого прагнемо.

"Україна повертає своє і буде повертати - Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області, Крим та обовʼязково всю нашу акваторію Чорного та Азовське морів. Від Зміїного і до Керченської протоки. Це буде", - підсумував він.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня розпочали бої за Херсон. ЗСУ відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.

Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України