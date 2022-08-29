Деоккупация Херсонской области? Что происходит в регионе сейчас

Украинские защитники пошли на прорыв под Херсоном. За город начались бои. Оккупанты оставили свои позиции на первой линии обороны. При этом ВСУ практически "отрезали" войска РФ от сообщения с Крымом серией ударов по мостам.

Подробнее о происходящем в Херсонской области на данный момент - в материале РБК-Украина .

Идут бои за Херсон

29 августа Вооруженные силы Украины начали боевые действия для освобождения Херсона от оккупантов. Об этом сообщил замнчальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич.

В свою очередь в украинском военном командовании заявили, что на Херсонском направлении враг сейчас ослаблен, но необходимо набраться терпения и понять правила и последовательность действий воинских подразделений.

Как отметила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, вся информация о боевых действиях должна находиться "в тишине".

ВСУ прорвали оборону оккупантов

Ранее стало известно, что боевики 109 полка так называемой "ДНР" отошли со своих позиций под Херсоном. Российские десантники, которые их прикрывали, также сбежали с поля боя.

Прорыв ВСУ под Херсоном подтвердил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, на протяжении ночи и утра 29 августа вражеские войска понесли серьезные потери. ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке, Бериславе.

Также в Силах обороны юга сообщили, что огневой контроль ВСУ дал результаты. В Херсонской области были уничтожены склады с боеприпасами, сосредоточения военной техники, ПВО врага, который долго подтягивал свои силы и резервы.

Оккупантов "отрезают" от Крыма

Все большие мосты в Херсонской области сейчас непригодны для движения транспорта. Работают только пешеходные переходы.

Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты, а также мост в Новой Каховке сильно пострадали в результате регулярных и точных ударов HIMARS. Вследствие этого оккупанты фактически лишились поставок вооружений и личного состава с территории Крыма.

В Оперативной группировке войск "Каховка" назвали ситуацию с мостами "блестящим шансом для Украины возвращать свои территории".

По словам полковника ВСУ Владислава Селезнева, все важные мосты в Херсонской области после ударов украинскийх военных требуют ремонта и их невозможно использовать по назначению.

Однако оккупанты все же переправляют по ним некоторую технику и используют понтонные переправы. Но в текущих условиях не смогут обеспечить потребности всех своих подразделений на захваченной территории, чем успешно пользуются ВСУ.

Массовое бегство военных командиров РФ

В последние недели командование оккупантов и коллаборационные войска бегут из Херсонской области со своими семьями. Украинские военные предположили, что это может быть очередной "жест доброй воли" оккупантов.

По информации ОУВ "Каховка", командиры российских подразделений постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место. Это же касается и "местного бомонда" коллаборантов.

Как может развиваться ситуация на Херсонщине

Как сообщил в комментарии РБК-Украина военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, ситуация в Херсонской области складывается в пользу Украины. Она является лучшей из всех оперативных направлений. У ВСУ есть перспектива вынудить противника отходить даже при малейших усилиях - только за счет огневого воздействия.

"Мы полностью разрезали правый берег Днепра, разрушив мосты через реку Ингулец. Поэтому мы можем поочередно начать, сначала Херсонское направление поджимать и уничтожать. Тогда группировка русских войск на Криворожском направлении оказывается в таком полуокружении со стороны наших войск", - отметил Жданов.

По мнению эксперта, прорыв на Херсонщине может быть пробным шансом ВСУ относительно обороны российских войск. А армия РФ, вероятно, имеет проблемы из-за нарушенной логистики, испытывает нехватку топлива и боеприпасов.

При этом Жданов подчеркнул, что российская армия построила возле Херсона несколько линий обороны, поэтому освобождение города не будет быстрой военной операцией.

Хроника событий

Российские войска оккупировали часть Херсонской области в первые дни войны. Армия агрессора вторглась на эти территории из Крыма.

Херсон - единственный областной центр, который оказался под контролем вражеской армии за все время полномасштабного вторжения.

При этом местные жители неоднократно выходили на проукраинские митинги. Без поддержки среди населения оккупанты столкнулись с проблемой организовать "референдум" о присоединении области к РФ.

В конце мая украинские военные начали контрнаступательные действия на южном направлении. До настоящего момента удалось деоккупировать около 50 населенных пунктов в регионе на границах с Днепропетровской и Николаевской областями.

На протяжении лета ВСУ неоднократно наносили результативные удары по складам боеприпасов, командным пунктам и базам врага в Херсонской области.

Точная работа HIMARS осложнила логистику оккупантов. Пострадали мосты через Днепр - пути сообщения с Крымом, откуда россияне перебрасывали военную технику и резервы.

В украинском военном командовании в конце июля заявили, что ситуация в Херсонской области перешла под огневой контроль ВСУ.