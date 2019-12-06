Зеленский рассказал чего боится на нормандских переговорах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, хуже всего - это нерезультативные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нужно бояться на нормандськой встрече. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, что хуже всего - это безрезультативные переговоры, главное результат.

"Я такой человек, я хочу результат. Единственное за что я переживаю - это просто встретились, увиделись, и сказали, "мы планируем". Я очень не люблю нерезультативных переговоров. Поэтому это единственное чего я боюсь. А что мне еще бояться? Я порядочный человек, не продали нашу страну, правда на нашей стороне", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что закон о статусе Донбасса будет рассмотрен после нормандской встречи 9 декабря. Зеленский отметил, что закон об особом статусе сейчас действует. Его действие продлится до конца текущего года.

Как сообщало РБК-Украина, что команда президента Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандской встречи.

РБК-Украина писало, что Зеленский по результатам нормандской встречи может предложить Раде продление закона об особом статусе Донбасса. Он также добавил, что после этого смогут внести изменения в закон в части имплементации "формулы Штайнмайера".