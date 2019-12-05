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У Зеленского готовы менять Конституцию после нормандской встречи

Новости » Политика     05.12.2019 - 13:36
У Зеленского готовы менять Конституцию после нормандской встречи
Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

По словам помощника президента, эта реформа ограничится вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО

Команда президента Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандской встречи. Об этом 5 ноября заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House в Лондоне, передают "Новости Донбасса".

По его словам, эта реформа ограничится вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

"Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - сказал он.

При этом Ермак отметил, что о федерализации речь не идет. Эта реформа будет касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - сообщил он.

Ермак также выразил уверенность, что эта реформа не будет нести угрозу целостности Украины.

Ранее помощник президента заявил, что на нормандской встрече в Париже Зеленский выдвинет условия прямых переговоров с ОРДЛО.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский по результатам нормандской встречи может предложить Раде продление закона об особом статусе Донбасса.

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