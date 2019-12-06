Зеленський розповів чого боїться на нормандських перемовинах

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, гірше всього - це нерезультативні перемовини

Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно боятися на нормандській зустрічі. Про це заявив президент України Володимр Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, що гірше всього - це нерезультативні перемовини, головне результат.

"Я така людина, я хочу результат. Єдине через що я нервую - це просто зустрілись, побачились, і сказали "ми плануємо". Я дуже не люблю нерезультативних перемовин. Тому це єдине чого я ббоюсь. А що мені ще боятися? Я порядна людина, не прода нашу країну, правда на нашій стороні", - заявив Зеленський

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