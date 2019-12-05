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У Зеленского назвали условие продления закона о статусе Донбасса

Новости » Политика     05.12.2019 - 12:35
У Зеленского назвали условие продления закона о статусе Донбасса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон о статусе Донбасса могут продлить по результатам нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам нормандской встречи может предложить Раде продление закона об особом статусе Донбасса. Об этом на выступлении в лондонском Chatham House заявил помощник президента Андрей Ермак, передают "Новости Донбасса".

По словам Ермака, продление закона о статусе Донбасса зависит от результатов запланированного на 9 декабря саммита "нормандской четверки".

"По результатам саммита в Париже - подчеркиваю, это будет зависеть от результатов саммита - президент будет готов внести на рассмотрение парламента законопроект по продлению действия этого закона", - заявил Ермак.

Он также добавил, что после этого смогут внести изменения в закон в части имплементации "формулы Штайнмайера".

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Верховной раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса.

До этого предполагалось, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут готовить после встречи в нормандском формате. В комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полагали, что новый законопроект начнут разрабатывать 10-11 декабря.

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