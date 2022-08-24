Зеленский рассказал, безопасно ли сейчас в Киеве

Опасность в Киеве могут представлять только представители России. Весь цивилизованный мир Украину поддерживает.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Что касается безопасности в Киеве. А вы сейчас боитесь кого-то? Мы не боимся РФ. Опасность в нашем государстве могут представлять представители только одного государства, весь другой цивилизованный мир нас поддерживает", - подчеркнул глава государства.

Визит Джонсона в Киев

Сегодня в День Независимости в столицу прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон. Это его прощальный визит в Украину, ведь осенью Джонсон уйдет с должности. Глава британского правительства поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что его страна продолжает оказывать поддержку.

Также мы писали, что в ходе своего визита Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на более чем 63 млн долларов (54 млн фунтов стерлингов).

Кроме того, Борис Джонсон отметил, что в Британии считают, что сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.

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