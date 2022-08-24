ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон о переговорах Украины с РФ: нельзя вести диалог с тем, кто хочет забрать вашу жизнь

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 17:23
Джонсон о переговорах Украины с РФ: нельзя вести диалог с тем, кто хочет забрать вашу жизнь Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

В Британии считают, что сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я думаю, сейчас не время выходить с каким-то мелким планом перемирия. Нельзя вести переговоры с тем, кто хочет напасть на вас на улице, забрать вашу жизнь вместе с вашим кошельком. Все, что важно, - это восстановить и сохранить территориальную целостность Украины", - подчеркнул Джонсон.

Он также отметил, что сейчас российские военные уже устали, они несут колоссальные потери и их ресурсы истощаются.

"Мы видим насколько большую цену они платят. Мы понимаем, что матери российские сейчас плачут", - добавил Джонсон.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Также мы писали, что в ходе своего визита Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Великобритания Борис Джонсон Война России против Украины
NEWS
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам