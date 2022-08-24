Зеленський розповів, чи безпечно зараз у Києві

Небезпеку в Києві можуть представляти тільки представники Росії. Весь цивілізований світ Україну підтримує.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Що стосується безпеки в Києві. А ви зараз боїтеся когось? Ми не боїмося РФ. Небезпеку в нашій державі можуть представляти представники тільки однієї держави, весь інший цивілізований світ нас підтримує", - підкреслив глава держави.

Візит Джонсона до Києва

Сьогодні в День Незалежності до столиці прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Це його прощальний візит в Україну, адже восени Джонсон піде з посади. Глава британського уряду привітав українців зі святом і підкреслив, що його країна продовжує надавати підтримку.

Також ми писали, що в ході свого візиту Джонсон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на більш ніж 63 млн доларів (54 млн фунтів стерлінгів).

Крім того, Борис Джонсон зазначив, що в Британії вважають, що зараз для України не час починати переговори з Росією, оскільки влада країни-агресора хоче тільки напасти і забрати життя українців.

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