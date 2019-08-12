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Зеленский распорядился сменить глав СБУ в трех областях

Новости » Политика    12.08.2019 - 12:57
Зеленский распорядился сменить глав СБУ в трех областях
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский просит уволить руководство СБУ во Львовской, Волынской и Житомирской областях

Президент Владимир Зеленский распорядился сменить глав Службы безопасности в трех областях. Об этом он заявил во время рабочего визита в Житомирскую область, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский просит уволить руководство СБУ во Львовской, Волынской и Житомирской областях.

"К господину Баканову, пожалуйста, меняйте руководство СБУ в трех областях: Львовская, Волынская и Житомирская", - заявил он.

Напомним, что сегодня во время визита в Житомирскую область, во время совещания в Олевской райгосадминистрации по вопросам борьбы с нелегальной добычей янтаря, Зеленский заявил о необходимости уволить руководство полиции Житомирской области, а именно председателя житомирской областной полиции Вячеслава Печененко и руководителей двух райотделов

Отметим, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Добавим, что в представительстве ЕС ранее заявили о необходимости немедленной реформы СБУ.

Ранее РБК-Украина писало о новом составе СНБО, который утвердил Зеленский. В частности, председателем СНБО является Зеленский. В новый состав СНБО входят - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак.

 

Зеленский просит Авакова уволить руководство полиции Житомирской области Зеленский требует увольнения начальника СБУ в Житомирской области
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
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