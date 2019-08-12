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Зеленский просит Авакова уволить руководство полиции Житомирской области

Новости » Политика    12.08.2019 - 12:45
Зеленский просит Авакова уволить руководство полиции Житомирской области
Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Зеленский также просит уволить руководителей двух райотделов

Президент Украины Владимир Зеленский просит министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области. Об этом президент заявил во время рабочего визита в Житомирскую область, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский просит уволить главу житомирской областной полиции Вячеслава Печененко и руководителей двух райотделов.

"Кто такой "Пират" Виктор Олейник? Есть какие-то уголовные дела относительно этого человека? Я не буду сейчас называть все фамилии, я думаю, эти люди сейчас нас слушают: лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и сменили страну своего проживания, это будет для них мягкий вариант. Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить (обращаясь к главе Нацполиции Сергею Князеву, - ред.)", - сказал Зеленский.

Отметим, что Зеленский предложил уволиться и начальнику ГУНП Вячеславу Печененко после его доклада о результатах борьбы с незаконной добычей янтаря.

"Я вам рекомендую очень покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарными пиратами" Житомирской области", - сказал президент.

Напомним, Зеленский сегодня анонсировал увольнение начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что команда президента готовит пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАрсен Аваков
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