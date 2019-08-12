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Зеленський розпорядився змінити глав СБУ в трьох областях

Новини » Політика    12.08.2019 - 12:57
Зеленський розпорядився змінити глав СБУ в трьох областях
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський просить звільнити керівництво СБУ у Львівській, Волинській та Житомирській областях

Президент Володимир Зеленський розпорядився змінити голів Служби безпеки у трьох областях. Про це він заявив під час робочого візиту в Житомирську область, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський просить звільнити керівництво СБУ у Львівській, Волинській та Житомирській областях.

"До пана Баканова, будь ласка, міняйте керівництво СБУ в трьох областях: Львівська, Волинська та Житомирська", - заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні під час візиту у Житомирську область, під час наради в Олевської райдержадміністрації з питань боротьби з нелегальним видобутком бурштину, Зеленський заявив про необхідність звільнити керівництво поліції Житомирської області, а саме голову житомирської обласної поліції В'ячеслава Печененка та керівників двох райвідділів.

Зазначимо, що  Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Додамо, що у представництві ЄС раніше заявили про необхідність негайної реформи СБУ.

Раніше РБК-Україна писало про новий склад РНБО, який затвердив Зеленський. Зокрема, головою РНБО є Зеленський. В новий склад РНБО входять - перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов, глава АП Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, начальник Генштабу Руслан Хомчак.

 

Зеленський просить Авакова звільнити керівництво поліції Житомирської області Зеленський вимагає звільнення начальника СБУ в Житомирській області
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