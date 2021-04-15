"Особые условия для туристов": Зеленский раскрыл содержание переговоров с Эрдоганом

"Очень важно, что мы с ним говорим об особенных условиях сегодня для украинского и турецкого туриста, гражданина. Мы говорим о том, чтобы можно было действительно увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Это очень важно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Киев и Анкара должны поддерживать друг друга. Он также отметил, что Эрдоган признает независимость и суверенитет Украины. "Вы слышали, что россияне сказали, что они будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела, а я думаю, что нам нужно наоборот - наращивать, и показать, что мы поддерживаем Турцию", - резюмировал глава государства.