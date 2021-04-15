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Зеленський розкрив зміст переговорів з президентом Туреччини

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 19:53
Зеленський розкрив зміст переговорів з президентом Туреччини Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Зокрема, глава держави зазначив обговорення особливих умов для українських туристів і взаємну підтримку країн.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в відеокоментарі, який є в розпорядженні РБК-Україна.

"Дуже важливо, що ми з ним говоримо про особливі умови сьогодні для українського і турецького туриста, громадянина. Ми говоримо про те, щоб можна було дійсно збільшувати рівень туризму українців і громадян Туреччини. Це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Київ і Анкара мають підтримувати один одного. Він також зазначив, що Ердоган визнає незалежність і суверенітет України. "Ви чули, що росіяни сказали, що вони будуть обмежувати туризм з Російської Федерації до Туреччини. Це їх особисті справи, а я думаю, що нам потрібно навпаки - нарощувати, і показати, що ми підтримуємо Туреччину", - резюмував глава держави.

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