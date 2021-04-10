Зеленский прибыл в Турцию: что запланировано в ходе визита

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турцию . У него запланирована встреча со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига .

Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

РБК-Украина писало, что 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию.

Однако за день до его видита президент РФ Владимир Путин позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Обсудили, в частности, соглашение Монтре и ситуацию в Черном море.

Напомним, в Турции также заявили, что Соединенные Штаты проинформировали их, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.