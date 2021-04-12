РФ предостерегла другие страны от "подпитки милитаристских настроений" Украины

Российская Федерация связывает обострение на Донбассе с якобы "милитаристскими настроениями" Украины. И призывает Турцию и другие страны не подпитывать их.

Сообщается, что соответствующее заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию о продаже Украине турецких ударных беспилотников. Хотя этот контракт был выполнен давно, и беспилотники Bayraktar стоят на вооружении украинской армии.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", - сказал Лавров.