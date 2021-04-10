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Эрдоган об обострении на Донбассе: ситуацию надо решать мирным путем

Новина українською → Турция, Суббота 10 апреля 2021 20:31
Эрдоган об обострении на Донбассе: ситуацию надо решать мирным путем Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем. Он сообщил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства... Мы хотим, чтобы было снижено напряжение на Донбассе, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие... Мы готовы предоставлять любую поддержку по этому вопросу", - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, днем президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турцию.

В ходе визита состоялось подписание ряда двусторонних документов.

Как писало РБК-Украина, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Без ее конструктивной позиции не будет прогресса.

Так, Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание. Оно касается наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

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