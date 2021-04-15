МИД Турции о конфликте России и Украины: мы не поддерживаем ни одну из сторон

Турция в конфликте между Россией и Украиной не поддерживает ни одну из сторон. В то же время она готова помочь урегулировать его дипломатическим путем.

Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара заинтересована в том, чтобы Черное море было морем мира.

"Мы выступаем за это, но в настоящее время напряженность между Украиной и Россией препятствует этому… Наши отношения как с Россией, так и с Украиной, прекрасны. Мы предлагаем обеим странам урегулировать проблемы мирным путем", - отметил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция развивает с Россий отношения в торговле, энергетике и инвестициях.

"Иногда, когда мы знаем позицию противоположной стороны (Украины, - ред.), мы можем встретиться вместе. Мы не принимаем сторону какой-либо из двух стран. Наша позиция является ясной, сбалансированной и конструктивной", - добавил министр.