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МИД Турции о конфликте России и Украины: мы не поддерживаем ни одну из сторон

Новина українською → Анкара, Четверг 15 апреля 2021 11:50
МИД Турции о конфликте России и Украины: мы не поддерживаем ни одну из сторон Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: РБК-Украина

Турция в конфликте между Россией и Украиной не поддерживает ни одну из сторон. В то же время она готова помочь урегулировать его дипломатическим путем.

Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара заинтересована в том, чтобы Черное море было морем мира.

"Мы выступаем за это, но в настоящее время напряженность между Украиной и Россией препятствует этому… Наши отношения как с Россией, так и с Украиной, прекрасны. Мы предлагаем обеим странам урегулировать проблемы мирным путем", - отметил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция развивает с Россий отношения в торговле, энергетике и инвестициях.

"Иногда, когда мы знаем позицию противоположной стороны (Украины, - ред.), мы можем встретиться вместе. Мы не принимаем сторону какой-либо из двух стран. Наша позиция является ясной, сбалансированной и конструктивной", - добавил министр.

Напомним, на прошлой неделе во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Турцию президент Реджеп Эрдоган заявил, что конфликт на Донбассе должен решиться мирным путем.

Однако министр иностранных дел Росси Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки "милитаристских настроений" Украины, вспомнив поставки боевых беспилотников.

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