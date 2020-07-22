Зеленский раскрыл подробности переговоров с луцким террористом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего разговора с Максимом Кривошем, который держал заложников в автобусе в центре Луцка. Глава государства около десяти минут общался с террористом.

Об этом он рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

По словам Зеленского, с Кривошем на протяжении 9 часов беседовали и психологи, и переговорщики, а он угрожал и хотел, чтобы были выполнены его требования.

"Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Затем появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть такие места", - сказал он.

Президент отметил, что предлагалось провести спецоперацию, которая неизвестно, чем бы закончилась.

"Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться иметь возможность, чтобы он отпустил людей", - сказал он.

По словам Зеленского, его предупредили, что террорист говорит со всеми 10-15 секунд и немного дольше он разговаривал с журналистами, а потом бросает трубку.

"Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео", - отметил Зеленский.

По его словам, террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет в соцсетях

"Примерно так и произошло - где-то 30-40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека... Мы имеем результат - все живы", - сказал президент.

Напомним, сегодня около 10 утра в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Их он взял в заложники.

Террорист требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".

Одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса.

Около 21:40 мужчина начал выпускать заложников, после чего его задержали.

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.