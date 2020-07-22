Зеленський розкрив подробиці переговорів з луцьким терористом

Президент України володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько десяти хвилин спілкувався з терористом.

Про це він розповів у відеокоментарі, який є в розпорядженні РБК-Україна.

За словами Зеленського, з Кривошем впродовж 9 годин розмовляли і психологи, і перемовники, а він погрожував і хотів, щоб були виконані його вимоги.

"Спочатку треба було оцінити його вимоги, оцінити наскільки він адекватна людна. Ми мали перерви у зустрічі з президентом Швейцарії. Вона все розуміла, бо ми хотіли знати, що відбувається і тримали все на контролі, бо були трішечки незрозумілі вимоги, через що це відбувається. А якщо навіть говорити про вимоги, чи відпустить він людей? Потім зявилася інформація, що замінування йде не тільки цього автобуса, а ще в Луцьку є такі місця", - сказав він.

Президент зазначив, що пропонувалося провести спецоперацію, яка невідомо чим би закінчилася.

"Це був би штурм, я впевнений, що він був би результативним, але завжди є небезпека, що можуть загинути люди. І це дуже небезпечно. Я захотів поговорити з цією людиною по телефону і спробувати мати можливість, щоб він відпустив людей", - сказав він.

За словами Зеленського, його попередили, що терорист говорить з усіма 10-15 секунд і трохи довше він розмовляв з журналістами, а потім кидає трубку.

"Ми з ним говорили 7-10 хвилин і домовилися, що він зробить перший крок і відпустить декількох людей. Я попросив його відпустити вагітну жінку, пораненого, у нас була така інформація, і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Ми домовилися, що він відпустить три людини, і після цього я запишу відео", - наголосив Зеленський.

За його словами, терорист пообіцяв відпустити з автобуса всіх заручників через пів години після того, як відео вийде у соцмережах

"Приблизно так і відбулося - десь 30-40 хвилин було, як він відпустив заручників. Це для мене очевидні кроки, якщо кщо ми можемо щось зробити без штурму, якщо можемо не ризикувати життям навіть однієї людини... Ми маємо результат - всі живі", - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні близько 10 ранку у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Їх він взяв у заручники.

Терорист вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".

Одну з вимог Кривоша виконав президент Володимир Зеленський, який записав і опублікував у себе в Facebook відповідне відео, але видалив його відразу після штурму автобуса.

Близько 21:40 чоловік почав випускати заручників, після чого його затримали.

СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.