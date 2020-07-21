Террорист в Луцке разрешил передать заложникам воду

Фото: автобус с заложниками (volyn24.com)

Геращенко назвал это "первыми результатами" переговоров

В результате переговоров с Максимом Кривошем, захватившим автобус с заложниками в Луцке, удалось передать удерживаемым воду. Упаковки с водой передал первый замглавы Нацполиции.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко назвал это "первыми результатами" переговоров с террористом.

"Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - сообщил чиновник.

#Луцьк: Перший заступник голови Національна поліція України Євген Коваль передав заручникам питну воду Про перші... Опубліковано МВС України Вівторок, 21 липня 2020 р.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранителям удалось наладить контакт с террористом.

РБК-Украина следит за развитием ситуации в Луцке, где вооруженный мужчина с самого утра удерживает в заложниках около 20 человек.