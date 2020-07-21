В Луцке начался штурм автобуса с заложниками, террорист задержан

Правоохранители задержали мужчину
В Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Правоохранители задержали Максима Кривоша.
Об этом сообщил Арсен Аваков в Twitter.
Мужчина начал выпускать заложников, после чего правоохранители положили на землю мужчину и заломали ему руки.
На месте происшествия раздался мощный взрыв. Возле автобуса стоят тяжелая техника, БТР и "скорая".
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Напомним, Кривоша отпустил трех заложников после разговора с Зеленским.
Позже президент Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию террориста.