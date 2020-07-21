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В Луцке начался штурм автобуса с заложниками, террорист задержан

Вторник 21 июля 2020 21:44
В Луцке начался штурм автобуса с заложниками, террорист задержан
Фото: захват заложников в Луцке (konkurent ua)
Автор: Лера Полищук

Правоохранители задержали мужчину

В Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Правоохранители задержали Максима Кривоша.

Об этом сообщил Арсен Аваков в Twitter.

Мужчина начал выпускать заложников, после чего правоохранители положили на землю мужчину и заломали ему руки.

На месте происшествия раздался мощный взрыв. Возле автобуса стоят тяжелая техника, БТР и "скорая".

Напомним, Кривоша отпустил трех заложников после разговора с Зеленским.

Позже президент Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию террориста.

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.

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