Зеленський раптово звільнив одного з високопосадовців СБУ

"Звільнити Храмова Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Причини відповідного кадрового рішення глави держави не зазначаються.

Олег Храмов обіймав посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України з 6 березня 2023 року.

Перестрілка між ГУР та СБУ

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня на столичних Березняках, на вулиці Юрія Шумського, 10, сталася стрілянина. Вранці СБУ та ГУР повідомили про проведення операції із запобігання теракту, який, за їхніми даними, ФСБ РФ планувала проти одного з російських опозиціонерів в Україні.

Джерела РБК-Україна зазначили, що йдеться про заступника командира РДК Степана Каплунова. Водночас згодом повідомлення ГУР про проведення операції зникло.

Пізніше СБУ заявила, що під час обшуку за однією з адрес на її оперативно-слідчу групу нібито напали озброєні люди. Вони також заблокували автомобілями проїзд правоохоронцям. Для припинення опору залучили спецпідрозділ "Альфа".

За інформацією СБУ, внаслідок застосування зброї є поранені, а нападників затримали. У відомстві стверджують, що вони є військовослужбовцями одного з підрозділів Сил оборони України.

Зазначимо, Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.