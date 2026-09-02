Буданов зробив заяву про стрілянину в Києві за участю силовиків

Глава Офісу президента Кирило Буданов відреагував на стрілянину в Києві за участю силовиків. Він зазначив, що ситуацією вже займається Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Про це Буданов повідомив в коментарі РБК-Україна .

"Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази", - сказав Буданов.

Що відомо про перестрілку в Києві

У мережі зранку поширилися відео, на яких, як стверджують очевидці, видно наслідки стрілянини на Березняках. Йдеться про район будинку на вул. Юрія Шумського, рух якою перекрили. Очевидці заявили про затриманих та поранених.

Відомо, що інцидент стався вночі, а вранці на місці продовжили перебувати правоохоронці. Водночас деякі Telegram-канали пов’язали інцидент із діяльністю СБУ та ГУР, спочатку спецслужби ніяк не коментували те, що відбувається.

Втім, сьогодні СБУ та ГУР повідомили про запобігання теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з російських опозиціонерів, який перебував в Україні.

Імені спецслужби не назвали, але, як вдалося з'ясувати РБК-Україна від джерел, було попереджено замах на заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова, про викрадення якого днями повідомив сам РДК.

Згодом пресслужба ГУР видалила повідомлення про запобігання теракту.

Вже сьогодні пообіді з офіційною комунікацією вийшла Служба безпеки України.

СБУ повідомила, що проводила обшуки за однією з адрес у межах розслідування теракту. Під час якого, як стверджує Служба безпеки, на їх працівників було скоєно збройний напад. Нападники, як заявлено, також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців.

Для припинення спротиву залучили спецпідрозділ "Альфа". Правоохоронці застосували зброю, унаслідок чого є поранені. Нападників затримали, повідомили в СБУ.

За даними Служби безпеки встановлено, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи.