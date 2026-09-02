Перестрілка у Києві: СБУ повідомила про збройний напад, є поранені
СБУ повідомила про збройний напад під час слідчих дій на Березняках у Києві. Є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Офіс генпрокурора.
Що сталося під час обшуку
Згідно з заявою, представники Служби безпеки України (СБУ) проводили невідкладні дії за однією з київських адрес. Обшук був частиною розслідування теракту, який, за версією відомства, організувала ФСБ РФ.
Під час обшуку група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців, аби завадити слідчим діям.
До операції залучили "Альфу"
Щоб зупинити напад і убезпечити учасників процесуальних дій, на місце викликали бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.
Під час придушення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Унаслідок цього є поранені серед тих, хто чинив опір.
Нападників затримали. Попередньо встановлено, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України.
Слідчі дії у справі тривають.
Нагадаємо, що 1 вересня стало відомо, що заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова викрали біля власного будинку.
У штабі РДК заявили, що не мають жодної інформації про його місцеперебування, і звернулися до ГУР, СБУ та ДБР.
Того ж дня вранці 2 вересня СБУ спільно з ГУР повідомили, що зірвали теракт ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який приїхав в Україну з нагоди Дня незалежності.
За даними джерел РБК-Україна, ідеться саме про Каплунова, хоча офіційно в спецслужбі його ім'я не називали.
Тим часом у соцмережах зранку 2 вересня поширили відео з наслідками стрілянини на Березняках, у районі вулиці Юрія Шумського. Поліція тимчасово перекрила рух транспорту в цьому районі.