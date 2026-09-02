Зеленский внезапно уволил одного из чиновников СБУ

"Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Причины соответствующего кадрового решения главы государства не указываются.

Олег Храмов занимал должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ с 6 марта 2023 года.

Перестрелка между ГУР и СБУ

Напомним, в ночь на 2 сентября на столичных Березняках, на улице Юрия Шумского, 10, произошла стрельба. Утром СБУ и ГУР сообщили о проведении операции по предотвращению теракта, который, по их данным, ФСБ РФ планировала против одного из российских оппозиционеров в Украине.

Источники РБК-Украина отметили, что речь идет о заместителе командира РДК Степане Каплунове. В то же время впоследствии сообщение ГУР о проведении операции исчезло.

Позже СБУ заявила, что во время обыска по одному из адресов на ее оперативно-следственную группу якобы напали вооруженные люди. Они также заблокировали автомобилями проезд правоохранителям. Для прекращения сопротивления привлекли спецподразделение "Альфа".

По информации СБУ, в результате применения оружия есть раненые, а нападавших задержали. В ведомстве утверждают, что они являются военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины.

Отметим, Офис генерального прокурора приступил к досудебному расследованию по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа.