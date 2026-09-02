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СБУ та ГУР запобігли теракту ФСБ проти лідера російської опозиції

08:18 02.09.2026 Ср
1 хв
Росіянин приїхав до України з нагоди святкування Дня незалежності
aimg Олена Чупровська
СБУ та ГУР запобігли теракту ФСБ проти лідера російської опозиції Фото: СБУ запобігла теракту (facebook.com SecurSerUkraine)
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Українські спецслужби запобігли теракту проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який приїхав до України з нагоди Дня Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Що відомо про зірваний замах

СБУ спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України запобігли теракту. Його готувала ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху.

Опозиціонер прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності держави.

За фактом підготовки теракту вже проводяться оперативно-слідчі дії.

В СБУ не називають ім'я російського опозиціонера, на якого готували замах, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про заступника командира РДК Степана Каплунова.

Нещодавно стало відомо, що заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У штабі РДК досі не мають жодної інформації про його місцеперебування.

Начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що після зникнення Каплунова представники угруповання звернулися до Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

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