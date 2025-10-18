UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп поки не дав згоду на передачу ракет Tomahawk Україні. Водночас, глава Кремля Володимир Путін боїться цього рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News.

"Добре, що президент Трампа не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так"", - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що оснащення українських військових ракетами Tomahawk викликає у Путіна серйозну стурбованість.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати поставлять нам Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх застосуємо", - додав глава держави.

Що ще говорив Зеленський про Tomahawk

Нагадаємо, вчора після зустрічі з Трампом Зеленський поспілкувався з пресою. У форматі "запитання-відповідь" він повідомив, що тему передання Tomahawk ніхто не скасовував, і сторони домовилися не порушувати цю тему публічно, оскільки США не хочуть ескалації.

Водночас він зазначив, що президент США Дональд Трамп більше розуміє, що Україні потрібні Tomahawk не менше, ніж США.

Ще Зеленський сказав, що росіяни бояться не тільки ракет Tomahawk, а й того, як Україна зможе їх комбінувати з іншим озброєнням.

Зазначимо, що за даними Axios, Трамп заявив Зеленському, що не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk. Але із застереженням, що поки що.

Також за словами одного з джерел CNN, у Трампа склалося враження, що Україна нібито хоче ескалації війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в УкраїніЗустріч Зеленського та Трампа