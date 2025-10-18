Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться

"Добре, що президент Трампа не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так"", - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що оснащення українських військових ракетами Tomahawk викликає у Путіна серйозну стурбованість.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати поставлять нам Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх застосуємо", - додав глава держави.