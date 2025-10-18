Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится

"Хорошо, что президент Трампа не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да"", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что оснащение украинских военных ракетами Tomahawk вызывает у Путина серьезную обеспокоенность.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их применим", - добавил глава государства.