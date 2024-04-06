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Зеленський про ракети для ППО: запас є, але за інтенсивних обстрілів їх може не вистачити

Україна, Субота 06 квітня 2024 19:39
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Зеленський про ракети для ППО: запас є, але за інтенсивних обстрілів їх може не вистачити Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, проте, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський пояснив, що є моменти, коли може спрацювати тільки Patriot або аналог. В такому випадку, за словами президента, доводиться обирати - який об'єкт захистити, місто чи якесь інше місто.

"Сьогоднішня інтенсивність росіян достатньо висока, запас ППО у нас на сьогодні є, але ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитись - і нам не буде вистачати", - сказав він.

Робота ППО під час обстрілів України

Нагадаємо, сьогодні російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши кілька десятків дронів і ракети різних типів. Зокрема ППО вдалося збити 28 із 32 дронів-камікадзе РФ та три ракети із 6.

Зокрема, на півдні України вдалося збити 14 російських "шахедів", половину з них - у Херсонській області, де окупанти влаштували нетипову атаку, обстрілявши агропідприємство, почалася пожежа.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський ППО Війна Росії проти України
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