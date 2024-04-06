Нетипова атака. В Херсонській області РФ вдарила по агропідприємству

Російські війська в ніч на 6 квітня влаштували нетипову атаку на Херсонську область. Є влучання в агропідприємство, ППО працювала протягом п'яти годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону, Сили оборони півдня України.

"Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонської області, що не дуже типово, тому що це, власне, прифронтова область, але все ж таки, розуміючи особливості пори року зараз, ворог атакував сільськогосподарські потужності цього регіону", - розповіла Гуменюк.

Є влучання

За словами спікера ОК "Південь", на жаль, відбулось влучання у сільськогосподарські підприємства, але на щастя, люди не постраждали.

"Ворог продовжуючи тероризувати цивільну інфраструктуру, поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині. Виниклу пожежу було оперативно ліквідовано вогнеборцями", - зазначили в Силах оборони півдня України.

Робота ППО

Близько 5 годин тривала напружена бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони в цій операційній зоні.

"Ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з південного напрямку", - зазначили військові.

Бойова робота, як каже Гуменюк, була результативною.

"Три дрони у Запорізькій області, три дрони - у Дніпропетровській області, один дрон - у Миколаївській області і сім - у Херсонській було знищено ППО", - додала вона.

Тактика ворога

Загалом, як зазначила Гуменюк, ворог продовжує використовувати підступну тактику як точкових ракетних ударів, тероризуючи протягом дня і ночі мирне населення, так і тактику мішаних атак.