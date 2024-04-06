ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о ракетах для ПВО: запас есть, но при интенсивных обстрелах их может не хватить

Украина, Суббота 06 апреля 2024 19:39
UA EN RU
Зеленский о ракетах для ПВО: запас есть, но при интенсивных обстрелах их может не хватить Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина имеет определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский пояснил, что есть моменты, когда может сработать только Patriot или аналог. В таком случае, по словам президента, приходится выбирать - какой объект защитить, город или какой-то другой город.

"Сегодняшняя интенсивность россиян достаточно высока, запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться - и нам не будет хватать", - сказал он.

Работа ПВО во время обстрелов Украины

Напомним, сегодня российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разных типов. В частности, ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.

В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где кафиры устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ПВО Война России против Украины
NEWS
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС