Зеленский: ракет к Patriot нет, это поощряет Россию к ударам

Атака России в ночь на 1 августа еще раз показала, что даже современные системы ПВО не могут полностью защитить страну без достаточного запаса ракет-перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, в течение ночи российские войска нанесли массированный удар по Украине.

Россия применила 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Основной целью атаки стал Киев.

Зеленский объяснил, что украинским силам ПВО удалось сбить лишь одну баллистическую ракету из-за отсутствия достаточного количества ракет-перехватчиков к системам Patriot.

"Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет до Patriot. И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары против жизни", - подчеркнул президент.

Глава государства призвал международных партнеров ускорить поставку Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не где-нибудь на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с антибаллистикой сохраняет жизнь наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам", - подытожил Зеленский.