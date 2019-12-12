Зеленский о Путине: Я точно понял, что у нас начался диалог

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский название Путина сложным человеком

Президент Украины Владимир Зеленский во время нормандской встречи понял, что у него начался диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, Путин - непростой человек.

"Мы в ходе 8 часов смотрели друг другу в глаза. Я понял - это непростой, сложный человек. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но будет", - сказал президент.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский пожали руки.

Украинский президент сообщил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей нормандской встрече.

Говоря о результатах переговоров с Путиным по газу, Зеленский отметил, что вопрос транзита разблокирован, а детали соглашения будут обсуждаться на уровне советников.