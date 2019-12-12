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Зеленський про Путіна: Я точно зрозумів, що у нас розпочався діалог

Новини » Політика     12.12.2019 - 22:54
Зеленський про Путіна: Я точно зрозумів, що у нас розпочався діалог
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський назва Путіна складною людиною

Президент України Володимир Зеленський під час нормандської зустрічі зрозумів, що у нього розпочався діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це він сказав в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, Путін - непроста людина.

"Ми впродож 8 годин дивились один одному в очі. Я зрозумів - це непроста, складна людина. Я точно зрозумів, що у нас розпочався діалог, ми можемо домовлятися. Це буде не швидко, але буде", - сказав президент.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна. У Кремлі повідомляли, що Путін та Зеленський потиснули руки.

Український президент повідомив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній нормандській зустрічі.

Говорячи про результати переговорів з Путіним щодо газу, Зеленський зазначив, що питання транзиту розблоковано, а деталі угоди будуть обговорюватися на рівні радників.

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