Зеленський про Путіна: нехай будує в РФ такий "успіх", як він зробив в Бахмуті та Вовчанську

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент додав, що якщо успіхом Путіна вважати те, що він робить у Бахмуті, Вовчанську, Чосовому Яру та зараз у Покровську, то такий "успіх" вони можуть будувати у себе в Росії, а не в Україні.

"Я не знаю, що Путін казав Трампу, можливо, і говорив подібні слова. Але віри в це - нуль", - підкреслив Зеленський.

Зеленський зазначив, що ніхто у світі не вірить словам російського диктатора

Наміри Путіна щодо України

Зазначимо, що за понад десять років агресії російський диктатор Володимир Путін жодного разу не демонстрував поваги до суверенітету України. Навпаки - Росія послідовно знищує українські міста, інфраструктуру та мирне населення. Бахмут, Вовчанськ, Часів Яр, удари по Покровську та інших населених пунктах є наочним доказом справжніх намірів Кремля.

Українці переконані, що Путін все робить для того, щоб Україна зникла як незалежна держава. Йдеться про спробу стерти Україну з політичної та історичної карти світу, зламати українську ідентичність, мову та культуру.

Однак 29 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хоче бачити Україну успішною.

І це після того, як стало відомо, що Путін наказав продовжувати наступ на Запоріжжя на тлі мирних переговорів.

Оскільки російські генерали часто брешуть диктатору Володимиру Путіну про ситуацію на фронті, то на цьому тлі у глави Кремля з'являється віра в те, що Росія нібито може перемогти Україну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, про що готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним у разі, якщо така розмова взагалі стане можливою.