Путін наказав продовжувати наступ на Запоріжжя на тлі мирних переговорів
Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам продовжувати окупацію Запорізької області та наступати на Запоріжжя.
Як передає РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить"Інтерфакс".
Путін під час наради щодо ситуації на війні проти України заявив про те, що російські окупанти нібито виконують поставлені перед ними завдання в Запорізькій області. За словами диктатора, українські воїни готувалися до оборони регіону багато років.
Зі свого боку командувач російського угруповання "Дніпро" Михайло Теплинський нафантазував, що солдати РФ "перебувають за 15 км від південної околиці Запоріжжя.
"Звичайно, найближчим часом необхідно продовжити наступ спільно з угрупованням "Восток" зі звільнення Запоріжжя", - відповів йому глава Кремля.
Зі свого боку начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов сказав про нібито захоплення села Лук'янівське і "вуличні бої" в місті Оріхів.
Варто зауважити, що українські військові поки не коментували такої інформації, але, судячи з карти DeepState, це черговий фейк російського військового командування.
Фото: Лук'янівське та Оріхів на карті (скріншот)
Доповіді Путіну прикрашають
Нагадаємо, раніше західні чиновники в коментарі Financial Times розповіли про те, що російські генерали часто брешуть диктатору Володимиру Путіну про ситуацію на фронті.
На цьому тлі у глави Кремля з'являється віра в те, що Росія нібито може перемогти Україну.
На Путіна не впливають навіть після того, як довірені особи пояснюють йому, що війна стає для Москви непідйомним тягарем.
До слова, тільки нещодавно російські генерали розповідали Путіну про "контроль" над Куп'янськом. Але зараз українські воїни контролюють 90% міста, а солдати РФ оточені.