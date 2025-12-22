ua en ru
Російські генерали малюють Путіну "виграшну війну", - FT

Москва, Понеділок 22 грудня 2025 21:36
Російські генерали малюють Путіну "виграшну війну", - FT Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські генерали і спецслужби прикрашають доповіді про ситуацію на фронті для російського диктатора Володимира Путіна. Він вірить, що Росія нібито здатна перемогти Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Західні чиновники розповіли виданню, що російський диктатор Володимир Путін під впливом фейкової інформації, що надходить до Кремля, відмовляється піти на вигідні для нього умови завершення війни, які пропонує президент США Дональд Трамп.

Два неназвані чиновники зазначили, що російські військові та спецслужби регулярно надають Путіну звіти, у яких завищують кількість втрат України, наголошують на перевагах РФ у плані ресурсів і применшують тактичні провали.

За їхніми словами, така оптимістична картина, яку малюють диктатору на військових брифінгах, змушує його вірити, що він може виграти війну. Сліпа віра Путіна не змінюється, навіть незважаючи на те, що він "регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, як війна стає все більшим тягарем для економіки Москви, що пробуксовує".

Фейки про "захоплення" Куп'янська

Нагадаємо, раніше російська влада, зокрема диктатор Володимир Путін, заявляли про те, що їхнім військам вдалося "захопити" Куп'янськ Харківської області.

Але насправді ситуація там прямо протилежна. У результаті успішних операцій українських воїнів окупанти опинилися в оточенні всередині міста. Також бійці ЗСУ зачистили кілька населених пунктів під Куп'янськом.

Згідно з актуальною інформацією, у Куп'янську залишається понад сотня солдатів. Зачистка міста триває.

До слова, 12 грудня 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" показав відео, як українським воїнам вдалося зачистити від ворога стратегічно важливий мікрорайон у Куп'янську.

