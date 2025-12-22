Російські генерали малюють Путіну "виграшну війну", - FT

Російські генерали і спецслужби прикрашають доповіді про ситуацію на фронті для російського диктатора Володимира Путіна. Він вірить, що Росія нібито здатна перемогти Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Західні чиновники розповіли виданню, що російський диктатор Володимир Путін під впливом фейкової інформації, що надходить до Кремля, відмовляється піти на вигідні для нього умови завершення війни, які пропонує президент США Дональд Трамп.

Два неназвані чиновники зазначили, що російські військові та спецслужби регулярно надають Путіну звіти, у яких завищують кількість втрат України, наголошують на перевагах РФ у плані ресурсів і применшують тактичні провали.

За їхніми словами, така оптимістична картина, яку малюють диктатору на військових брифінгах, змушує його вірити, що він може виграти війну. Сліпа віра Путіна не змінюється, навіть незважаючи на те, що він "регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, як війна стає все більшим тягарем для економіки Москви, що пробуксовує".