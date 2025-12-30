ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский о Путине: пусть строит в РФ такой "успех", как он сделал в Бахмуте и Волчанске

Вторник 30 декабря 2025 19:02
UA EN RU
Зеленский о Путине: пусть строит в РФ такой "успех", как он сделал в Бахмуте и Волчанске Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о желании видеть Украину успешной.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос журналистов.

Зеленский отметил, что никто в мире не верит словам российского диктатора

"Я не знаю, что Путин говорил Трампу, возможно, и говорил подобные слова. Но веры в это - ноль", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что если успехом Путина считать то, что он делает в Бахмуте, Волчанске, Чосовом Яру и сейчас в Покровске, то такой "успех" они могут строить у себя в России, а не в Украине.

Намерения Путина в отношении Украины

Отметим, что за более чем десять лет агрессии российский диктатор Владимир Путин ни разу не демонстрировал уважения к суверенитету Украины. Наоборот - Россия последовательно уничтожает украинские города, инфраструктуру и мирное население. Бахмут, Волчанск, Часов Яр, удары по Покровску и другим населенным пунктам являются наглядным доказательством истинных намерений Кремля.

Украинцы убеждены, что Путин все делает для того, чтобы Украина исчезла как независимое государство. Речь идет о попытке стереть Украину с политической и исторической карты мира, сломать украинскую идентичность, язык и культуру.

Однако 29 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет видеть Украину успешной.

И это после того, как стало известно, что Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров.

Поскольку российские генералы часто врут диктатору Владимиру Путину о ситуации на фронте, то на этом фоне у главы Кремля появляется вера в то, что Россия якобы может победить Украину.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным в случае, если такой разговор вообще станет возможным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Война в Украине
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем