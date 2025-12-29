ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія хоче успіху України, - Трамп

Понеділок 29 грудня 2025 01:08
UA EN RU
Росія хоче успіху України, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хоче бачити Україну успішною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Після завершення зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, лідери України і США вийшли до преси. Під час відповідей на одне із запитань Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін "щедрий" у своєму бажанні успіху України, включно з продажем енергетики за низькою ціною.

"Росія хоче успіху України. Це може звучати трохи дивно, я пояснював президенту Зеленському: президент Путін був дуже щедрий у своєму бажанні успіху України, включно з постачанням енергії, електрики та інших речей за дуже низькими цінами", - заявив Трамп.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді. Американський лідер обрав місцем для переговорів щодо мирного плану свою резиденцію в Мар-а-Лаго.

Після переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, від Трампа стосовно РФ було сказано таке:

  • Росія намагається захопити ще території, тому потрібно поспішати з угодою;
  • до робочої групи США щодо України увійдуть Рубіо, Хегсет, Віткофф, Кушнер, генерал Кейн. Мета - переговори з Росією;
  • через кілька тижнів стане зрозуміло, чи спрацює мирний план;
  • питання ЗАЕС обговорювалося довго. Путін хоче бачити її введення в експлуатацію. Велика поступка Путіна в тому, що він не бомбить об'єкт;
  • Путін не погоджувався на припинення вогню для проведення референдуму, оскільки припинення вогню легко порушити;
  • зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін може відбутися в потрібний час.

Детальніше про те, які підсумки переговорів і що сказав кожен з лідерів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну